Yann M'Vila, meteora dell'Inter nella stagione 2014-2015, è il primo acquisto dello Stade Malherbe de Caen dell'era Kylian Mbappé, la cui società di investimento (Interconnected Ventures) ha acquistato l'87% del club da Oaktree. Si tratta di un ritorno in patria dopo il biennio al Saint-Étienne per il centrocampista classe 1990, che ha motivato così la scelta di unirsi al club francese: "Per il progetto soprattutto. Il denaro è spesso un tabù nel calcio, ma non è mai stata una priorità per me. Sono venuto anche per le ambizioni del club. Poi per me è una sfida personale perché voglio mostrare qui, nel mio Paese, che sono in grado di essere il giocatore che tutti hanno potuto conoscere. Voglio mostrare la mia esperienza".