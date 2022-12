Cambio di panchina per il Portogallo : Fernando Santos non è più il ct, nonostante il contratto in scadenza nel 2024. Lo ha comunicato la Federcalcio portoghese, ufficializzando l'addio dopo otto anni di mandato. "La Federcalcio portoghese e Fernando Santos hanno concordato di concludere il viaggio di grande successo iniziato nel settembre 2014" si legge nell'incipit della nota.

Chi sarà il suo erede? Secondo quanto raccolto da A Bola, José Mourinho è il principale indiziato alla successione: per celebrare il matrimonio, però, servirà un accordo anche con la Roma, con cui lo Special One ha un contratto fino al 2024. Sul tavolo c'è anche la possibilità che Rui Jorge, ct dell'U21 dal 2011, rilevi ad interim la nazionale fino al termine della stagione, in modo che Mou possa concludere la stagione in giallorosso per poi iniziare la sua nuova avventura.