Dopo tre anni alla Fiorentina, l'ex Inter, Alfred Duncan è approdato al Venezia. A renderlo ufficiale è il club lagunare che attraverso una nota "comunica il tesseramento del centrocampista ghanese che ha firmato un accordo fino al termine della stagione 2025/26 con opzione di rinnovo" si legge sul sito.

Dopo la firma sul contratto che lo lega alla neo-promossa Venezia, il trentunenne si è presentato alla nuova piazza: "Ho scelto di venire al Venezia per il progetto che mi è stato presentato dalla società e dal mister e sono veramente orgoglioso di farne parte. Negli anni passati ho avuto la dimostrazione di come non sia mai facile giocare al Penzo per l’energia che sanno trasmettere i tifosi. Proprio per questo dico a tutti loro di sostenerci sempre perché daremo il massimo per arrivare all’obiettivo."