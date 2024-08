Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, in conferenza stampa ha parlato delle condizioni di Alexis Sanchez. L'ex attaccante dell'Inter non ha ancora esordito nella sua seconda esperienza in maglia bianconera a causa di un infortunio.

"Ci vorrà ancora un po' di tempo, bisogna mantenerlo sotto osservazione e vedere come evolve la situazione, per circa un mese non ci sarà sicuramente e dovremo concentrarci sul suo recupero - le sue parole -. Sicuramente noi, Alexis compreso, non siamo contenti dell'infortunio, volevamo un ritorno diverso, voleva condividere l'eufoeria. Così è il calcio, sa che dovrà seguire in modo diligente un programma per tornare in forma, speriamo di vederlo in campo presto, non so dire quanto di preciso. E' giocatore che sa cosa bisogna fare per recuperare presto, la squadra lo sostiene".