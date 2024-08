Nella prima giornata di campionato l'Udinese affronterà il Bologna in trasferta al Dall'Ara, ma lo farà senza Alexis Sanchez. Lo conferma Kosta Runjaic, tecnico dei friulani intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match contro gli emiliani: "Per prima cosa sono molto felice, ma non solo io, società e giocatori, tutti apprezziamo l'avere un compagno di squadra con questa esperienza. Ha già cominciato a farsi sentire, servirà pazienza con lui per integrarlo gradualmente. Non sarà con noi domenica a Bologna, stiamo pianificando la preparazione per averlo al meglio all'esordio casalingo contro la Lazio. Lui è d'accordo, è un gran professionista, iniziando ora non sarebbe al 100%, sta facendo molto a livello individuale e specifico in allenamento".