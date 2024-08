Alla vigilia della partita contro la Lazio, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic manda un messaggio al suo gruppo commentando la notizia dell'infortunio di Alexis Sanchez: "Una notizia molto amara, non è bello iniziare con questa domanda anche perché io non vedo l'ora di iniziare a giocare davanti al nostro pubblico. Noi tutti siamo contenti per il ritorno di Sanchez, ma si è infortunato. Siamo contenti di come è arrivato carico e pronto da noi. Purtroppo, questa è una notizia triste per la nostra squadra e noi dovremo essere ancora più compatti. Domani dovremo mostrare anche ad Alexis che siamo una squadra forte da affrontare in casa anche se i biancocelesti giocano davvero bene".