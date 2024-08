A margine della presentazione della seconda maglia dell'Udinese, il centravanti dei bianconeri, Lorenzo Lucca, ha parlato brevemente in vista della stagione che sta per cominciare. Senza nascondere la voglia di giocare al fianco di Alexis Sanchez: "L'ho incontrato ma ci parlerò solo domani. È un giocatore che ha giocato in grandi club, è un piacere poter giocare con lui".