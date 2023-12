Sabato sera, l'Udinese sarà ospite dell'Inter a San Siro per la 15esima giornata di Serie A. Un incrocio certamente speciale per Daniele Padelli, ex terzo portiere nerazzurro dal 2017-2021, che sogna il colpaccio: "E' una gara che si prepara da sola, contro determinati avversari e in determinati stadi è normale che tu dia il 110% - ha spiegato -. A volte non basta, col Milan però è andata bene: San Siro è stato espugnato una volta e non vedo perché non si possa ambire a rifarlo, pur con tutta l’umiltà possibile”.

I friulani viaggeranno verso Milano con emozioni contrastanti, conferma Padelli: "Siamo contenti perché da un lato sappiamo che tutto ciò che facciamo in settimana poi viene trasferito in campo e facciamo bene, dall’altro però lato ci dispiace da morire non riuscire a vincere in casa nostra. Ci dà un profondo fastidio. Faccio fatica a digerire questa non vittoria col Verona. Ce la meritavamo tutti, l’ambiente, i giocatori, la dirigenza, lo staff e i tifosi. Sul campo abbiamo fatto una buonissima partita, però ci manca sempre qualcosina. Diciamo che la strada giusta è stata intrapresa, dobbiamo essere sereni e consapevoli di star facendo bene. I risultati arriveranno, il lavoro paga sempre".