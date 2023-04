Intervistato da Sky Sport, Cristian Stellini ha parlato del suo nuovo ruolo di capo allenatore del Tottenham, un incarico che riveste da quando Antonio Conte ha deciso di lasciare il club londinese a stagione in corso, prima della naturale scadenza del suo contratto: "E' una grossa responsabilità, alleno un club con obiettivi importanti - le parole dell'ex assistente del manager leccese -. Ora sono il capo allenatore, ho la fortuna di avere giocatori che lavorano sodo e uno staff che mi aiuta. C'è stato un 'mutual agreement' tra il club e Antonio, una decisione presa da entrambe le parti. Per me è stato semplice dire di sì, non ho dovuto pensarci molto".