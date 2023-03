Antonio Conte deve ancora rinviare il suo ritorno in panchina. A riferirlo è il suo vice Christian Stellini, che in conferenza stampa aggiorna sulle condizioni del tecnico del Tottenham dopo il recente intervento chirurgico alla cistifellea: "Antonio doveva esserci già contro i Wolves, ma i dottori hanno posticipato il ritorno a domenica. Ovviamente lui è molto frustrato per non essere qui, ma non può farci nulla".