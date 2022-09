"Mi ha spinto la storia del Bologna e la squadra che abbiamo. Non conoscevo le infrastrutture del Club ma quando le ho viste ho capito che c'è tutto per fare un bel lavoro". È uno dei passaggi della prima conferenza stampa di Thiago Motta come nuovo allenatore del Bologna.

"Il tempo per vedere il Bologna è un tempo relativo: la squadra è forte, ci sono tanti giocatori di qualità e dobbiamo lavorare al massimo tutti insieme per arrivare al livello della Serie A - dice in un altro passaggio -. Ho in mente come vorrei che il Bologna giocasse e proveremo a metterlo in campo. Arnautovic è un giocatore grandissimo, mi aspetto tanto da lui e da tutti i ragazzi che abbiamo in squadra".