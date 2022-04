"In partite così equilibrate come quelle di Serie A ogni dettaglio conta. Come ho detto dopo Reggio Emilia, tutti possiamo migliorare. Anche gli arbitri". È uno dei passaggi dell'ultima conferenza stampa di Thiago Motta. Il tecnico dello Spezia ha voluto affrontare anche il tema legato ai direttori di gara del campionato italiano: "È vero che a Sassuolo siamo stati penalizzati, perché io vado sul criterio di come si gestisce la partita. Con la Fiorentina certi falli, per la mia opinione, andavano lasciati giocare. Se fischi sempre e poi a volte non fischi diventa una confusione, io dal campo l'ho vissuto".