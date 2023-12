Suo sponsor principale in estate, quando ha fatto di tutto pur di averlo come portiere titolare al Manchester United, Erik Ten Hag continua a credere nelle qualità di André Onana, anche dopo le papere commesse dal camerunese nell'ultimo match contro il Galatasaray che rischiano di compromettere la qualificazione agli ottavi di finale dei Red Devils: "Se analizzate bene, vedrete che è il secondo miglior portiere della Premier League a livello di statistiche - le parole del manager olandese in conferenza stampa -. Sta facendo bene, ma sa che in Champions League ha commesso qualche errore. Tutto sommato, nei primi cinque mesi ha fatto bene".