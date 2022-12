"La morte di Sinisa mi ha tolto tutte la parole. Sento dentro un immenso vuoto che non ho mai conosciuto prima. Sono ancora giovane e per fortuna ho ancora tutti i miei cari. Tutto quello che avevo è andato via con lui". Questo un estratto dell'intervista rilasciata da Dejan Stankovic a Il Secolo XIX, in cui l'ex centrocampista dell'Inter, oggi allenatore della Sampdoria, ricorda il grande amico Mihajlovic, scomparso recentemente a causa di un male incurabile.