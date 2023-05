Dopo l'annuncio di ieri sera del numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Che Tempo che Fa a proposito della separazione con Luciano Spalletti, arriva anche la conferma del diretto interessato: "A volte per troppo amore ci si lascia. Ora non sono in grado di dare tutto quello che merita Napoli. Ho bisogno di riposarmi. Mi sento stanco. Ho bisogno di staccare un po'. Non allenerò il Napoli o altre squadre. Starò fermo un anno" ha detto l'allenatore di Certaldo a TMW, presente all'evento "Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione".