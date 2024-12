Marco Amelia vince il ballottaggio con l'ex Lazio e Inter Hernanes ed è il nuovo allenatore del Sondrio Calcio, militante nel campionato di Serie D. L'annuncio è stato dato oggj dal club valtellinese nel corso della conferenza stampa tenutasi al Grand Hotel della Posta a cui hanno preso parte autorità, sponsor, giornalisti, una rappresentanza della squadra biancazzurra e alcuni sostenitori.

"Sono arrivato ieri nel tardo pomeriggio - sono state le prime parole di Marco Amelia -, ma ho già fatto un giro allo stadio e ho visto le strutture. Ci siamo sentiti quasi due mesi fa con il direttore sportivo, purtroppo non potevo muovermi per un precedente impegno fuori Italia con una Nazionale, per cui dovevo prima capire se potevo liberarmi".