Dopo una stagione e mezza complicata al Paris Saint-Germain, Milan Skriniar ha ritrovato serenità e continuità al Fenerbahce, club in cui si è trasferito lo scorso gennaio. Dal ritiro della Slovacchia, l’ex difensore dell’Inter ha raccontato il suo momento di forma e l’impatto con la nuova realtà turca:"Mi sento benissimo, non salto un allenamento e finalmente gioco con regolarità. Per me era fondamentale ritrovare continuità e ora sono al 100%, senza alcun problema fisico. Sono molto felice di questa scelta", ha dichiarato Skriniar.

L’ex nerazzurro ha elogiato il club turco, sottolineando la serietà e l’ambizione del progetto: "Il Fenerbahce è una società enorme, può competere con i top club europei. Mi hanno dimostrato subito grande fiducia e tutto ciò che ci siamo accordati è stato rispettato. Non è una cosa scontata nel calcio di oggi, quindi sono davvero soddisfatto".

Un ruolo chiave nella sua scelta lo ha avuto José Mourinho, che lo ha voluto fortemente: "Mourinho è un allenatore eccezionale e una persona incredibile. Fin dal primo contatto mi ha fatto sentire importante, è stato tra i primi a chiamarmi e scrivermi. Un gesto che ogni giocatore apprezza. È uno dei motivi per cui ho scelto il Fenerbahce e sono sicuro che insieme possiamo raggiungere grandi traguardi".