Prima trasferta europea amara per l'ex interista Milan Skriniar che perde 4-1 a Newcastle la seconda gara di Champions con il Psg. A fine gara è proprio lo slovacco a presentarsi ai microfoni di Sky per analizzare la sconfitta: "Volevamo giocare, sapevamo che il Newcastle ci avrebbe messo tanta pressione, erano molto più aggressivi rispetto a noi. Abbiamo fatto tre-quattro errori e loro hanno segnato. Abbiamo provato a ribaltare il risultato ma quando abbiamo avuto un momento positivo ci hanno segnato di nuovo. Quello fa male e dobbiamo continuare a lavorare".

Il pubblico vi ha messo pressione o è stata semplicemente una serata storta?

"Il pubblico fa sempre la differenza, ma l’ha fatta per loro. Noi li sentivamo ma non è stato quello il problema, forse loro hanno avuto una carica in più, ma erano più aggressivi, è quello che ha fatto la differenza. Ma come ho detto abbiamo fatto degli errori e dobbiamo continuare a lavorare. Dobbiamo subito prepararci per la partita che ci aspetta questo weekend perché anche in campionato dobbiamo fare meglio. Dobbiamo lavorare per queste partite, ce ne aspettano tante così".