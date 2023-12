Scintille in campo tra Mauro Icardi ed Edin Dzeko, che oggi hanno pareggiato 0-0 nel derby di Istanbul tra Fenerbahce e Galatasaray. In campo non sono mancate le tensioni, con ben 7 ammoniti e tante proteste. C'è stato anche un accenno di lite tra i due ex attaccanmti dell'Inter che per la prima volta si affrontavano nella Super Lig turca. Nel primo tempo, l’attaccante bosniaco del Fenerbahce stava protestando con l’arbitro. All’arrivo di Icardi, Dzeko ha iniziato a discuterci: poi lo ha spinto via con la mano. I due si sono affrontati verbalmente ma senza contatto fisico.

Nelle ore successive Icardi ha postato una foto con un vistoso occhio nero, scatenando anche il commento del bosniaco: "Ha colpito con la testa il palo, poi l'ha messo su Instagram e ora piangono per un possibile rigore… è proprio da loro, imbarazzante", le sue parole.