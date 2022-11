Intervenuto ai microfoni di DAZN pochi minuti prima dell'inizio del match contro l'Empoli, Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, spiega come per lui quella di oggi sia una sfida nella sfida contro un avversario per lui particolare, un grande amico come il portiere biancoazzurro Guglielmo Vicario: "Con lui ho mantenuto i rapporti e mi sento tutti i giorni, è un amico che ho trovato grazie al calcio e sarà difficile contro di lui. Oggi saremo nemici in campo".