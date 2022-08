Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, parlando davanti alla stampa alla vigilia della gara contro lo Spezia è tornato sulla telefonata con la quale ha convinto Andrea Pinamonti a raggiungerlo in Emilia, citata dallo stesso giocatore nel corso della presentazione: "Ci siamo sentiti per trasmettere l'idea che ha l'ambiente, in questo caso l'allenatore sul giocatore, le aspettative. Era una telefonata per trasmettergli la fiducia, poi il resto non lo svelo".