Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria in Europa League, Maurizio Sarri spende parole al miele anche per Matias Vecino, arrivato alla Lazio dopo la fine della sua avventura all'Inter: "È un giocatore totale - sottolinea il tecnico biancoceleste -. A me piacciono gli specialisti, ma lui ha aggressività, intensità, dinamismo, qualità, fa inserimenti e se c'è da soffrire lo soffre. Io sono molto soddisfatto, ma già lo ero quando c’era la possibilità di prenderlo".