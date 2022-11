Tutto clamorosamente aperto nel girone D di Champions League a una giornata dal termine. Allo stadio Vélodrome, Olympique Marsiglia e Tottenham stasera si giocheranno la qualificazione agli ottavi di finale in una sfida da dentro o fuori che metterà di fronte Alexis Sanchez ad Antonio Conte, avversari dopo essere stati alleati all'Inter: "Mister Conte è una allenatore che pretende sempre tutto da te, ti spreme. S se non dai il 100, non ti fa giocare (sorride, ndr). Ecco quanto è esigente Conte", ha raccontato il Niño Maravilla ricordando il metodo del tecnico salentino sperimentato nella sua esperienza in nerazzurro.