Ancora un ritorno in vista nella carriera di Alexis Sanchez, attaccante rimasto svincolato dopo l'addio all'Inter a termine contratto lo scorso 30 giugno. Il cileno, corteggiato da vari club, è ad un passo da tornare a vestire la maglia dell'Udinese, club in cui ha militato dal 2008 al 2011. Dopo qualche tentennamento iniziale dell'attaccante, intenzionato a non abbassare le pretese d'ingaggio, i friulani hanno trovato l'accordo e secondo TuttoUdinese la trattativa è alle battute finali. L'ex nerazzurro infatti è già arrivato a Udine e nelle prossime ore è attesa la fumata bianca.