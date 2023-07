Concretizzato il trasferimento al San Gallo in prestito dall'Inter, Mattia Zanotti si presenta ai tifosi con la prima intervista ai canali ufficiali del club svizzero: "Ho giocato ben 5 anni nell'Inter, ora sono a San Gallo per un anno e sono contento di essere qui - dice il classe 2003 -. La mia qualità principale probabilmente è la velocità e la forza, sono un terzino destro che può giocare anche a sinistra. Spero di dare il meglio per questo club perché mi ha voluto tanto".

✍ Benvenuto Mattia! Wir freuen uns, dass Mattia Zanotti von @Inter uns für diese Saison leihweise verstärken wird! Willkommen bei den Espen, Mattia! 🟢️ | https://t.co/xdxb8o6apE | #FCSG #GrüewissImHerz pic.twitter.com/E6L4ARb2e7 — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) July 3, 2023