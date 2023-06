Non sarà Dejan Stankovic l'allenatore della prossima stagione della Sampdoria. Il duo Matteo Manfredi-Andrea Radrizzani, nuovi proprietari del club, sta già lavorando per individuare il suo successore. In lista compaiono nomi del calibro di Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Daniele De Rossi, Francesco Farioli e Gabriele Cioffi. Nelle ultime ore, però, sono salite le quotazioni di Filippo Inzaghi, reduce da una stagione positiva sulla panchina della Reggina portata ai playoff di Serie B nonostante diverse traversie societarie.