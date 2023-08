Federico Fazio e Lorenzo Pirola possono giocare insieme? Stuzzicato in conferenza stampa, Paulo Sousa spende parole al miele per l'ex difensore dell'Inter: "Tutti i centrali che abbiamo a disposizione possono coesistere - dice il tecnico granata -. Pirola sta crescendo tantissimo, sta interpretando meglio il gioco e sono convinto che ha ampi margini di miglioramento. Fazio potrebbe essere più veloce nelle decisioni, ma in costruzione è elemento valido. La Roma ha chiuso il corridoio destro e quindi, a sinistra, abbiamo potuto impostare di più".