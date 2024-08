Kosta Runjaic accoglierebbe con il sorriso il romantico ritorno di Alexis Sanchez in Friuli. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Avellino, il tecnico dell'Udinese ha parlato così del cileno svincolato dall'Inter: "Penso che tanti allenatori sarebbero contenti di allenare Sanchez, è un grandissimo giocatore, un campione, con grande personalità. Attualmente però non è un giocatore dell'Udinese e non penso ai rumors di mercato perché non è il mio lavoro", le parole dell'allenatore bianconero.