Nel corso di un'intervista rilasciata per la pagina Instagram 'Abtalks', il Fenomeno Ronaldo è tornato con la mente al momento del suo primo, grave infortunio al ginocchio: "Avevo 24 anni, ero troppo giovane - il ricordo di Ronie -. Andai da diversi dottori e molti di loro mi dissero che non avrei più potuto giocare a calcio. Io sono sono sempre stato forte mentalmente. Ho fatto 19 mesi di fisioterapie, mi sono rifiutato di smettere di giocare e mi sono detto 'darò il mio meglio per tornare, non importa come'. E l'ho fatto".