Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato a margine del ritiro dei giallorossi in Portogallo alla Gazzetta dello Sport. Dall'inglese arrivano parole dolci per il tecnico José Mourinho: "L’ho già detto in passato, per me con lui è come avere uno zio qui a Roma, io il mister l’ho sempre visto così. È un punto di riferimento. Lui vuole sicuramente il meglio per me, mi sprona in ogni modo.