C'è spazio anche per amarcord nell'intervista rilasciata a Sky Sport da Roberto Carlos, presente a Londra per la finale di Champions League Borussia Dortmund-Real Madrid di domani: "Cosa mi porto dentro dell'esperienza italiana? I tifosi dell'Inter si sono comportati benissimo con me, grazie di tutto", le parole del brasiliano. Che poi ha tessuto le lodi bene della scuola italiana di allenatori: "Ancelotti è l'esempio perfetto, ha tutto come persona e come tecnico. Io ho avuto Capello al Real, poi cito anche Inzaghi: sono tantissimi gli allenatori italiani top".