Richarlison risponde alle ultime voci sul complicato rapporto tra lui e Antonio Conte, fresco di addio al Tottenham. 'Accusato' di aver minacciato l'addio in caso di permanenza del salentino sulla panchina degli Spurs, il brasiliano ha voluto fare chiarezza con un duto messaggio affidato a Twitter: "Mettermi in discussione e criticarmi come giocatore per le mie prestazioni fa parte del calcio e l'ho capito. Tuttavia, che siano dette bugie su di me, non lo accetto! Ho sempre avuto molto rispetto per Conte e per tutti i miei allenatori. Non ero il capo di un ammutinamento nei suoi confronti, era tutto il contrario.