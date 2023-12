Con l'espulsione rimediata questa sera nel match contro la Fiorentina per il pessimo fallo ai danni di Christian Kouamé vale a Romelu Lukaku una prima volta negativa storica: come ricorda Opta, infatti, l'attaccante belga è stato espulso per la prima volta nella propria carriera in 388 partite nei cinque principali campionati europei.

2 - Era dallo scorso marzo contro la Lazio che la Roma non riceveva due espulsioni nello stesso match di Serie A.



Prima espulsione in carriera per Romelu Lukaku in 388 match nei maggiori 5 campionati europei.



