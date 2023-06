"La stagione non è finita come avrei voluto che finisse la stagione ma il calcio a volte ti dà e a volte no". Comincia così il post pubblicato da Andrei Radu per commentare la fine dell'esperienza con l'Auxerre, club in cui era arrivato in prestito dall'Inter.

"Ho sempre cercato di dare tutto in campo per la maglia e spesso l'ho fatto ma purtroppo a volte ho fallito - prosegue il portiere -. Mi dispiace per come è finita e soprattutto mi dispiace per tutti i tifosi che meritano la Ligue 1 per l'amore dato alla squadra. Grazie per tutto il supporto in questi mesi, mi avete fatto sentire veramente a casa. Sono sicuro che in futuro Auxerre tornerà a splendere e sarà al top come questo club merita. Andrei".