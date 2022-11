La sorella di Neymar è stata la fidanzata di Gabigol. In Brasile, per giustificare la mancata convocazione del bomber del Flamengo, ex Inter, è girata la voce secondo cui sia stato proprio Neymar a suggerire a Tite di non chiamarlo per l'appuntamento di Qatar2022. Il fuoriclasse del PSG ha voluto però chiarire, smentendo queste dicerie: “Sarebbe semmai il contrario, sarei il primo a dirgli (riferito al ct, ndr) di prendere Gabigol. Sono suo amico e penso che sia un asso", ha detto nel corso di un'intervista.