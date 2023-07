Luis Enrique non fa drammi dopo la sconfitta in amichevole del suo Paris Saint-Germain contro il Cerezo Ozaka. Un 3-2 maturato anche a causa di alcuni errori individuali commessi in difesa, come quello in compartecipazione tra Danilo e Milan Skriniar che ha spalancato le porte al momentaneo 1-1 di Jordy Crouz: "Mi è piaciuta la mobilità della nostra squadra, i cambi di posizione, il ritmo del gioco. Mi è piaciuto il gioco della squadra, non il risultato o gli errori difensivi ovviamente - l'analisi del tecnico spagnolo -. Sapevamo che ci sarebbe stata una netta differenza di forma fisica tra le due squadre.

È un peccato perché abbiamo avuto la possibilità di vincere questa partita, ma siamo responsabili dei 5 gol della partita di stasera. Sono pienamente convinto che per giocare un buon calcio serva una struttura di gioco che dia più possibilità di mantenere il possesso palla. Ma anche i giocatori devono prendere decisioni".