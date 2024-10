Con lui come commissario tecnico, Mario Balotelli ha probabilmente vissuto il suo periodo migliore con la maglia della Nazionale. E ora che l'ex attaccante dell'Inter torna in gioco con la maglia del Genoa, Cesare Prandelli, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, rigetta l'idea di un Balo che si è buttato via negli anni: "Se però rivedo il 2012, ho davanti uno dei quattro o cinque top mondiali per tecnica, personalità, potenza, precisione nei passaggi, sicurezza. Aveva tutto. Forse questo tutto è arrivato troppo velocemente e lui non era pronto a gestirlo, la popolarità l’ha condizionato. Ha messo il quotidiano alle spalle, dimenticando che il successo si conquista ogni santo giorno sul campo, in allenamento. Con la continuità".

L'arrivo di Balotelli rischia però di intralciare Andrea Pinamonti: "Non pensiamo alla collocazione tattica. Pinamonti merita di giocare, Mario deve trovare il suo spazio. Possono stare assieme. Per come vedo io il calcio, serve più organizzazione alle loro spalle".