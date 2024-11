In attesa dell'ufficialità di Patrick Vieira come nuovo allenatore del Genoa, l'ex attaccante dell'Inter oggi al Grifone, Andrea Pinamonti ha salutato l'uscente tecnico Alberto Gilardino, dopo l'esonero di ieri. "Persona vera e leale, in pochi mesi mi hai trasmesso davvero tanto e un semplice grazie non basterà mai! In bocca al lupo mister, per il suo futuro, che sono sicuro sarà pieno di grandi successi" ha scritto l'ex nerazzurro su Instagram.