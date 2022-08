A margine della conferenza stampa di presentazione ai media come neo attaccante del Sassuolo, Andrea Pinamonti si è soffermato con i colleghi di Sky Sport per spiegare più approfonditamente le motivazioni della sua scelta di carriera: "Mi sono sempre impegnato al massimo all'Inter, non recrimino niente - spiega l'Arciere di Cles -. Se non ho avuto le occasioni in nerazzurro, non ci si può far niente. Ho bisogno di confermarmi dopo un'annata importante all'Empoli, qua è la piazza ideale per farlo, senza troppe pressioni ma in un club ambizioso che fa da 10 anni la Serie A. Ci sono i presupposti per fare bene. Il mister (Dionisi, ndr) mi ha chamato per dirmi che mi voleva fortemente, ha insistito: questo è un punto di partenza importante per lavorare insieme. La nazionale è un obiettivo, ogni giorno ogni giocatore lavori per arrivarci. Il cambio generazionale è importante per noi giovani, ci spinge ad accelerare per farci trovare pronti".