Parlando ai microfoni di Sky Sport, l'ex allenatore della Roma Paulo Fonseca ha speso parole importanti per il suo successore alla guida dei capitolini: "José Mourinho è un riferimento per tutti noi, ha vinto tanto, è portoghese ed ha ispirato tanti allenatori. Ha iniziato un processo che ha cambiato il modo di vedere gli allenamenti e il gioco in Portogallo. Lui è stato molto molto importante".