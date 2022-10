Brucia ancora sulla pelle di Goran Pandev, per il modo in cui è maturata, la finale di Supercoppa italiana 2012 persa dal Napoli per mano della Juve. L'ex attaccante macedone, espulso agli sgoccioli dei tempi regolamentari prima di Camilo Zuniga, recrimina ancora oggi a distanza di dieci anni per quel ko subito dopo il 90': "Ricordo ancora oggi quella sera a Pechino, ci rubarono la partita. Solo così potevano vincere, buttandoci fuori 3-4 persone", le sue parole a Radio Kiss Kiss.