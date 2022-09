Chiusa la carriera da calciatore, Rodrigo Palacio trova ora il tempo di coltivare la sua grande passione per la pallacanestro anche a livello agonistico, seppur amatoriale. La formazione di Serie D del Garegnano Basket ha infatti annunciato al sito BasketUniverso che l'ex attaccante argentino dell'Inter sarà regolarmente tesserato per il campionato che prenderà il via nelle prossime settimane.