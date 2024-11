Ospiti leggendari quest'oggi all'Inter HQ, in Viale della Liberazione, a Milano. In occasione del compleanno di Sandro Mazzola, che lo scorso venerdì 8 novembre ha spento 82 candeline, il presidente Giuseppe Marotta ha accolto nella sede nerazzurra un pezzo di storia del club.

Insieme a Mazzola, icona della storia nerazzurra, che ha messo la firma con una doppietta nella prima Coppa dei Campioni del Club nel 1964, sono stati ospitati in sede anche altri due nomi scolpiti nella storica formazione della "Grande Inter": Aristide Guarneri e Gianfranco Bedin insieme a Ivano Bordon, uno dei portieri più rappresentativi della storia nerazzurra che ha fatto il suo ingresso nella Hall of Fame del Club nel 2022, proprio insieme a Mazzola.

La visita alla Trophy Room è stata l'occasione per omaggiare tutti i campioni presenti con una maglia personalizzata, proprio nel luogo che più racconta la grandezza della storia nerazzurra, di fianco ai trofei alzati al cielo da tutte le leggende che hanno reso grande l'Inter.