"Cerco di pretendere molto da lui perché so che è un buon giocatore". Raggiunto da MUTV dopo l'amichevole tra Manchester United e Borussia Dortmund, André Onana spiega così la strigliata nei confronti di Harry Maguire, paparazzata dalle telecamere durante il match: "È uno dei capitani della squadra. È grande, è bravo con la palla, quindi gli chiederò molto. È un bravo ragazzo, ho un buon rapporto con lui. Deve essere pronto perché quando sono in palla pretendo molto da tutti, comincio da me stesso perché ci siamo dentro insieme. Gli errori arrivano ma non dobbiamo aver paura di sbagliare perché questo fa parte della vita e impariamo dagli errori".

"Dobbiamo essere molto critici con noi stessi - aggiunge ancora l'ex Inter -. Se vogliamo vincere trofei, dobbiamo pretendere molto. È un grande onore essere qui e sono molto felice di lavorare con questi ragazzi: Harry è un giocatore fantastico, quindi andremo avanti. Le mie uscite? È una cosa importante. È una grande responsabilità, sono molto contento del mio esordio, delle mie partite, dei miei minuti. Soprattutto il modo in cui giochiamo e controlliamo le partite".