Anche il tecnico dell'Olympique Marsiglia Igor Tudor, nel dopopartita del match vinto contro il Nantes, ha elogiato la prova di Alexis Sanchez, alla sua prima gara da titolare con la nuova maglia dopo l'addio all'Inter e il passaggio in Francia: "Alexis ha giocato una partita seria, importante e di qualità. Era in tutte le nostre azioni offensive. Era giusto farlo riposare alla fine, perché ha iniziato da titolare dopo un lungo periodo". Il croato ha aperto anche all'opportunità di vedere il Tocopillano in campo insieme a Dimitri Payet: "Accadrà sicuramente, dall'inizio o durante una partita. Dipenderà da molti fattori, ma succederà".