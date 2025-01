Novità dell'ultim'ora che riguarda l'ex Inter, Radja Nainggolan. Il centrocampista 36enne, reduce dall'avventura in Indonesia, torna in Belgio. Il Ninja, sul quale si vociferava un ritorno a Roma nell'ASD Roma 1927, sezione futsal del club capitolino nata a fine ottobre dello scorso anno dopo la parentesi al Mechelen, ripartirà dal suo Belgio, sua Nazione di provenienza e Paese che l'ultima volta aveva lasciato dopo la parentesi all'Anversa finita in maniera funesta.

Oggi Radja riparte dalla seconda divisione, precisamente dal Lokeren-Temse, club con cui l'ex centrocampista di Roma, Inter, Cagliari e Spal ha trovato un accordo fino al termine della stagione. A renderlo noto sono gli stessi belgi di Sporza.be.