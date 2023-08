La FIGC e il neo ct Luciano Spalletti hanno definito lo staff della Nazionale. Come annunciato nel comunicato diramato dalla Federcalcio, con l'ex Inter ci saranno i due storici collaboratori: si tradda del vice Marco Domenichini, "spezzino, 65 anni, da 26 accanto al tecnico di Certaldo, che da Empoli lo ha seguito sempre fino a Napoli, passando per Genova (Sampdoria), Venezia, Udine, Ancona, di nuovo Udine, Roma, San Pietroburgo, ancora Roma, Milano (Inter) e Napoli - si legge nella nota -. E Daniele Baldini, nel ruolo di assistente tecnico, fiorentino, 59 anni, che nell’Empoli di Spalletti era un punto fermo nella difesa e poi ha raggiunto il suo ex tecnico nella prima esperienza a Roma (2005); l’ultimo arrivato tra gli assistenti tecnici, con il Ct dalla scorsa stagione a Napoli, è Salvatore ‘Sasà’ Russo, salernitano, classe ’71, una lunga carriera tra Serie B e C (e una stagione in A), con Spalletti nel 2000 ad Ancona, anche lui con un’esperienza a Empoli, da vice Martusciello nel 14-15. Così come l’aretino Francesco Sinatti (preparatore atletico), che l’anno prima, con Sarri, aveva iniziato a lavorare nel calcio proprio al ‘Castellani’, prima di seguire il ‘Comandante’ a Napoli, dove ha poi conosciuto due anni fa l’attuale Ct. Entra nello staff come preparatore atletico anche Franco Ferrini, oltre vent’anni di esperienza nel mondo del calcio e già nello staff di Spalletti all’Inter".

A lavorare con i portieri toccherà invece a Marco Savorani, mentre Alessandro Pane e Renato Baldi saranno i match analyst. A guidare la Delegazione Azzurra ci sarà Gianluigi Buffon, mentre non farà più parte del gruppo Gabriele Oriali, che dopo 9 anni da team manager cala il sipario sulla sua esperienza in Azzurro.

Confermati invece lo staff medico (Angelo De Carli e Carmine Costabile) e quello fisioterapico (Mauro Doimi, Fabio Sannino, Emanuele Randelli, Fabrizio Scalzi e Walter Martinelli), così come il nutrizionista Matteo Pincella e il segretario Emiliano Cozzi.