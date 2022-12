"Nel 2005 ho ricevuto il premio BBC direttamente dalle mani del re, e ancora oggi è uno dei momenti di cui vado più orgoglioso. Ero così felice di averlo a Manchester dove abbiamo fatto una bella chiacchierata e trascorso bei momenti, e ancora di più a un evento Hublot dove ci siamo fatti davvero una bella risata. Riposa in pace Re Pelé e pensa ai suoi cari. Sono molto triste". Questo il ricordo di José Mourinho legato a Pelé, venuto a mancare qualche ora fa, reso pubblico sui social dallo Special One per commemorare O Rey.