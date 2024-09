Intervenuto ai microfoni di DAZN, lo storico allenatore dell'Inter, oggi al Fenerbahce, José Mourinho è tornato su un aneddoto che riguarda l'ex terzino nerazzurro, altro protagonista del Triplete, ai tempi della Beneamata. "Appena arrivato all'Inter mi giunse voce che Maicon, nell'ultima partita prima di Natale, prendeva sempre il quinto giallo per andare in vacanza in Brasile. Poco prima di affrontare il Siena, che era l'ultima prima della sosta, Maicon aveva 4 gialli, ed era a rischio squalifica - racconta il portoghese -. Allora lo presi da parte e gli dissi: 'Se prendi il quinto non vai in vacanza, io non sono pirla'. E lui: 'E se segno un gol?'. Riflettei, effettivamente Maicon avrebbe potuto segnare un gol, così rilanciai: 'se fai due gol vai'. Fece proprio due gol. Si tolse la maglia e si fece ammonire, andando in Brasile e guadagnandosi una settimana in più di vacanza".