Francesco Totti non accetta confronti tra José Mourinho e Daniele De Rossi, ma non nasconde la grande stima per lo Special One ex Inter. Intervistato da RaiNews24 per analizzare la stagione giallorossa, Er Pupone si è espresso anche sul cambio di guida in panchina: "Nessun paragone. Mou è il numero uno, Daniele sta dimostrando il suo valore e il suo attaccamento alla Roma. E ha tutta la carriera davanti".